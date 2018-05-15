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Убийцу красноярской студентки нашли в стоге сена

 15 мая, 12:45
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Убийцу красноярской студентки нашли в стоге сена
фото с сайта pixabay.com

47-летний таксист, подозреваемый в убийстве 18-летней девушки, прятался в стогу сена в одном из посёлков Красноярского края.

Днём 11 мая 18-летняя студентка поехала на такси из Минусинска, где училась в колледже, домой к родителям в посёлок Краснотуранск Красноярского края. Но с мамой и папой она так и не увиделась: 13 мая волонтёры нашли её труп в лесу с признаками насильственной смерти.

Таксиста, который ранее был судим за убийство, объявили в розыск.

Вечером 14 мая в деревне Николо-Петровка Минусинского района полицейские задержали 47- летнего мужчину, подозреваемого в убийстве молодой девушки.

«Он прятался в стогу сена в посёлке, где жили его знакомые», — сообщили в региональном следственном комитете.

Напомним, следственный комитет Красноярского края возбудил по факту смерти студентки уголовное дело по статье «Убийство».

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