Убийцу красноярской студентки нашли в стоге сена

47-летний таксист, подозреваемый в убийстве 18-летней девушки, прятался в стогу сена в одном из посёлков Красноярского края.

Днём 11 мая 18-летняя студентка поехала на такси из Минусинска, где училась в колледже, домой к родителям в посёлок Краснотуранск Красноярского края. Но с мамой и папой она так и не увиделась: 13 мая волонтёры нашли её труп в лесу с признаками насильственной смерти.

Таксиста, который ранее был судим за убийство, объявили в розыск.

Вечером 14 мая в деревне Николо-Петровка Минусинского района полицейские задержали 47- летнего мужчину, подозреваемого в убийстве молодой девушки.

«Он прятался в стогу сена в посёлке, где жили его знакомые», — сообщили в региональном следственном комитете.

Напомним, следственный комитет Красноярского края возбудил по факту смерти студентки уголовное дело по статье «Убийство».