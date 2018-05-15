Учёные впервые провели операцию по пересадке памяти

Специалисты Калифорнийского университета перенесли память от одной морской улитки к другой — данная практика позволит в будущем возвращать людям утраченные воспоминания.

Материалы эксперимента опубликованы в журнале eNeuro — об этом сообщили «Известия». Осуществить пересадку памяти моллюскам рода Aplysia учёным Калифорнийского университета удалось посредством инъекции специфических рибонуклеиновых кислот (РНК).

Улиток разделили на две группы и стали подвергать их слабому воздействию электрического тока. В первой группе их били током каждые 20 минут с перерывами в сутки. Через некоторое время у них выработался защитный рефлекс, и их мышцы начали сокращаться в течение 50 секунд при взаимодействии с электродами.

После этого биологи извлекли РНК у улиток поменяли их местами. В ходе эксперимента выяснилось, что у улиток из второй группы после пересадки РНК от первых появился условный рефлекс продолжительностью в 40 секунд.

По мнению учёных, данное открытие даёт сделать вывод, что за выработку рефлексов отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимы в присутствии определенных РНК.

«Воспоминания хранятся в ядрах нейронов, где активируются специфические гены и синтезируются соответствующие рибонуклеиновые кислоты», — отмечает издание.

Развитие данного метода позволит в будущем возвращать воспоминания, утраченные на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

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