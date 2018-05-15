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Видео с вежливой кошкой покорило мировой интернет

 15 мая, 07:03
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Видео с вежливой кошкой покорило мировой интернет
фото из соцсети Facebook

Ролик, на котором необычная кошка из Великобритании стучит в дверной молоточек, чтобы хозяева ей открыли дверь, набрал уже около миллиона просмотров.

Видео снял и опубликовал на своей странице Facebook проезжающий мимо автомобилист Дэн Ричардсон. 26-летний британец вбивал данные в навигатор, когда краем глаза вдруг заметил кошку. Она залезла на перила у входной двери, встала на задние лапы и постучала в дверной молоток.

«Я был озадачен. Это не то, что вы видите каждый день. Не думаю, что кто-то видел нечто подобное», — поделился своими впечатлениями мужчина с изданием Liverpool Echo.

Пользователи интернета окрестили кошку «самым вежливым питомцем».

Напомним, в апреле исследование показало, что жители Новосибирска предпочитают в качестве домашних животных кошек.

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