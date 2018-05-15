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Водитель такси избила клиентку на глазах у ребёнка в Новосибирске

 15 мая, 14:05
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Водитель такси избила клиентку на глазах у ребёнка в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Нешуточный конфликт разгорелся между водителем такси «Лидер» и пассажиркой в Новосибирске.

Жительница Новосибирска Светлана рассказала о своём конфликте с водителем такси «Лидер» в группе «Инцидент. Новосибирск» соцсети «ВКонтакте». Сегодня, 15 мая, в 10 утра она вместе со своей семилетней дочкой заказала машину с остановочного пункта «Ипподром» до улицы Титова, 27. К ней приехала женщина на белой Тойоте с госномером 229.

«Женщина-водитель сказала, что мелких денег у неё нет, и чтобы я рассчиталась без сдачи; так как у меня был только „безнал“, я предложила ей перевести на карту, но она сказала, что карты нет. Я позвонила маме (мы ехали к ней) и попросила её вынести мне деньги, желательно без сдачи, но и у неё таких не оказалось. В итоге возник конфликт с водителем, она потребовала, чтобы я отдала ей 200 рублей вместо 150, либо бегала и искала размен», — рассказала Светлана.

Затем женщина пробовала разменять деньги в банке, но там не получилось. При этом словесная перепалка с водителем продолжалась около 10-15 минут. Всё это время они с дочерью мокли под дождём. У Светланы были наличные — купюра в 100 рублей и 38 рублей мелочью, — она предложила таксистке заплатить эту сумму, а остаток перевести на счёт. Но та отказалась.

«В итоге мне разменял деньги прохожий мужчина, я кинула 150 рублей водителю в окно и мы с дочерью пошли, на что водитель вышла из машины, догнала нас и ударила меня кулаком по голове, я повернулась, она ударила меня ещё раз, я была вынуждена защищаться. Потом я ушла, так как моя дочь забилась в истерике. Эта „особь“ женского пола перепугала моего ребёнка, избила меня, мне пришлось обратиться в больницу и полицию», — написала Светлана.

Напомним, в мае подозреваемого в убийстве студентки таксиста нашли в стоге сена в Красноярском крае.

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