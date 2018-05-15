Врачи поставили на ноги 101-летнюю пациентку томской больницы

У самой пожилой пациентки томской больницы был сложный перелом левой бедренной кости, в её возрасте это могло привести к тяжёлым последствиям, однако врачи за полчаса поправили здоровье бабушки.

101-летняя жительница Томска поступила в отделение травматологии больницы скорой помощи со сложным переломом левой бедренной кости. У неё был травмирован участок кости, который соединяет шейку бедра и его предвертельную часть. Такое повреждение, учитывая возраст пациентки, могло привести к тяжелейшим осложнениям.

«После необходимых диагностических исследований пациентка была экстренно прооперирована. Операция длилась 30 минут. Через маленькие разрезы был установлен проксимальный бедренный штифт, который допускает полную нагрузку на травмированную конечность. Операция прошла успешно, и пациентка смогла самостоятельно передвигаться в первые же сутки», — отметил главный врач медучреждения Олег Попадейкин.

Сейчас женщина, которая стала самой пожилой пациенткой медучреждения, выписана с дальнейшими рекомендациями по реабилитации.

Напомним, в апреле молодую маму с опасной патологией спасли хирурги клиники Мешалкина.