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Вызвал полицейских из-за коробки с рассадой и похвалил их новосибирский пикабушник

 15 мая, 16:31
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Вызвал полицейских из-за коробки с рассадой и похвалил их новосибирский пикабушник
фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска приметил на остановке подозрительный предмет и решил на всякий случай вызвать сотрудников МВД — работой полицейских мужчина остался доволен.

Историю о гражданской сознательности и оперативной работе новосибирских полицейских рассказал на сайте «Пикабу» мужчина под ником Chebotaro. Вечером 13 мая он увидел на остановке бесхозную коробку. Никого, кроме него, там не было. И горожанин решил сообщить о своей находке сотрудникам МВД.

«Нас же постоянно отовсюду заряжают на гражданскую сознательность по этому поводу: увидите — позвоните, не трогайте, отведите всех подальше и сами отойдите и т.д. К тому же это реальный повод поверить работу полиции», — написал Chebotaro.

По телефону полицейские повторили мужчине правила поведения в подобной ситуации, взяли его данные и попросили ждать. Наряд приехал спустя 15 минут. В коробке оказалась рассада.

«Я неловко-сдержанно и глупо извинился за вызов, но больше для проформы (ага, а что, стыдно стало, что не на настоящую бомбу позвал?). Но мне сказали, что всё правильно, так и надо», — рассказал пользователь.

Мужчина остался доволен работой сотрудников и поблагодарил отдел полиции № 10 Советского района.

«Считаю, что работают хорошо, насколько позволяют их человеческие силы и обстоятельства. Почти при всех обращениях по своим проблемам, рядовых для любого гражданина (хулиганы, дебоши, шумные соседи и т.д.), они проводили работу настолько эффективно, насколько это было возможно», — отметил Chebotaro.

Напомним, высокий уровень работы проявили автоинспекторы НСО: в мае их наградили за спасение из горящего дома двоих детей и собаки.

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