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Девочку спасли из заточения в сливе ванной в Новосибирске

 16 мая, 11:26
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Девочку спасли из заточения в сливе ванной в Новосибирске
фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Палец маленькой жительницы Новосибирска застрял в сливе ванной — родителям пришлось вызывать МАССовцев, чтобы освободить ребёнка.

Вызов в МАСС поступил от родителей девочки 2013 года рождения 15 мая в 22:30. У ребёнка палец застрял в решётке слива в ванной — они просили спасателей о помощи. Ближайший экипаж оперативно выехал к ним по адресу улица Российская Советского района.

«Прибыв на место, после осмотра спасателями было принято решение демонтировать стальной слив, в котором застрял палец. После этого аккуратно, при помощи слесарного инструмента, решётка была раскушена», — сообщили в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Палец девочки освободили. В медицинской помощи ребёнок не нуждается.

Напомним, в мае сотрудники МАСС спасли мальчика, забравшегося на высокое дерево в Новосибирске.

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