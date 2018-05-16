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КПРФ выдвинет Анатолия Локтя на пост губернатора Новосибирской области

 16 мая, 14:19
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КПРФ выдвинет Анатолия Локтя на пост губернатора Новосибирской области
фото со страницы Анатолия Локтя в Facebook

В выборах губернатора примет участие глава регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть, кандидатуру которого предстоит утвердить на партийной конференции, намеченной на 13 июня.

КПРФ определилась с кандидатом на пост губернатора Новосибирской области, сообщило агентство ТАСС.

"У партии есть кандидат, зовут его Локоть Анатолий Евгеньевич«,— цитирует издание советника председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова Виктора Пешкова.

Секретарь ЦК КПРФ, специалист по выборным кампаниям и информационно-аналитической работе Сергей Обухов со своей стороны добавил, что уверен в победе Локотя.

«Для меня лично то, что Локоть станет губернатором Новосибирской области, так же неизбежно, как восход солнца. Хотя с солнцем сейчас „напряженка“ — я вижу, что у вас тут сплошная вологодская погода», — пошутил он с отсылкой к действующему врио губернатора Андрею Травникову, ранее бывшему мэром Вологды.

По данным секретаря регионального обкома КПРФ Ивана Конобеева, партийная конференция, на которой будет окончательно утверждена кандидатура, пройдет предположительно 13 июня.

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Пост главы региона стал вакантным после отставки Владимира Городецкого. Президент России назначил врио губернатора мэра Вологды Андрея Травникова, он пойдет на выборы от «Единой России».

Напомним, в мае единороссы назвали возможных кандидатов на губернаторские выборы в Новосибирской области.

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