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Локоть представил перспективы развития новосибирского метро

 16 мая, 17:15
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Локоть представил перспективы развития новосибирского метро
фото с сайта novo-sibirsk.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил совершенствование транспортной инфраструктуры как одно из приоритетных направлений развития города на ближайшие годы.

Развитие новосибирского метрополитена — основная тема, которую представил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на VII Международном сибирском транспортном форуме, стартовавшем сегодня в Экспоцентре.

«Мы не закончили строительство Дзержинской линии, значительный участок метро работает на одном тоннеле, из-за чего интервал движения составляет шесть минут. Это делает нашу подземку неудобной для жителей. Сегодня все наши действия направлены на то, чтобы изменить ситуацию. Мы представляем проект строительства двух новых станций, эстакады и метродепо. Разработана проектно-сметная документация на эти участки, мы её актуализировали и в ближайшее время получим государственную экспертизу. Таким образом, будет готов полный комплект документации на новые станции. По проекту довольно протяженный участок будет находиться над землей, что упрощает и строительство, и эксплуатацию сооружения — это интересное решение, найденное проектировщиками, и мы будем предлагать его к реализации. Но для этого нам необходима поддержка федерального центра», — рассказал Анатолий Локоть.

Другая важная задача по мнению мэра — это электрификация новосибирского транспорта.

«Вчера с руководителем „Роснано“ Анатолием Чубайсом мы рассматривали возможность развития в Новосибирске наземного транспорта — это троллейбусы с автономным ходом, которые сегодня освоены нашей промышленностью. Три новосибирских предприятия участвуют в развитии этого вида транспорта, — подчеркнул мэр. — Есть предварительное решение о закупке 24 машин. Это существенно удешевит эксплуатацию троллейбусного парка. У нас готова вся инфраструктура, не надо прокладывать новые линии, мы используем то, что есть. Такие троллейбусы будут заходить на новые микрорайоны и решать проблему их доступности», — сообщил глава города.

Также он сообщил о перспективном проекте «Городская электричка».

«Мы отработали разные варианты с управлением РЖД. Существует проблема с одним из участков, который планируется использовать, — станция Инская, которая сегодня очень напряжённая и занимает передовые позиции по грузообороту. Если решится вопрос с „окнами“, куда вклинится электричка, тогда этот проект будет реализован. Необходимо, чтобы городская электричка вписалась в планы развития другого городского транспорта. Нельзя, чтобы транспорт конкурировал, он должен дополнять друг друга, новосибирцам должно быть комфортно».

В ходе VII Международного сибирского транспортного форума мэр Анатолий Локоть осмотрел специализированную выставку индустрии транспорта, транспортной и складской логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного комплекса «TransSiberia» и принял участие в пленарном заседании «Транспорт Сибири. Связанность Востока и Запада».

Напомним, в скором времени в новосибирском метро запретят летать, гадать и жечь костры.

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