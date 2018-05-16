Необычный способ ремонта увидел новосибирский пользователь сайта «Пикабу»: треснутый бампер держится на прикрученном блистере от таблеток.

Пользователь Novikovis рассказал на сайте «Пикабу» о странной картине, которую заметил в пробке в Новосибирске.

«Вроде бы ПАЗик, как ПАЗик, если бы не способ ремонта заднего бампера. Бампер пополам держится на блистере от таблеток. Надо, наверное, свой также прикрутить», — написал пользователей.

Данный вид ремонта вызвал немало шуток среди комментаторов: «Главное обезболить, а потом само заживёт», «Машинка, не болей...».

Напомним, в мае новосибирцы были удивлены необычной парковкой «90-го левела».