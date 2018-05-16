Мэрия Новосибирска назвала дату окончания отопительного сезона

Отопление в домах новосибирцев отключат 21 мая — в мэрии отметили, что в этот день средняя температура за окном составит 15 градусов.

Сегодня, 16 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об окончании отопительного сезона.

«После завершения отопительного периода городские службы начинают подготовку объектов энергетического хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 годов. В этом году испытания новосибирским филиалом „СГК“ будут проводиться в два этапа: испытания тепловых сетей на максимальную температуру (впервые за пять лет) и гидравлические — на плотность и прочность», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

В 2017 году отопление в домах новосибирцев начали отключать 10 мая.

Напомним, в начале недели порывистый ветер и холода вновь пришли в Новосибирск.