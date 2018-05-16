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Новосибирск вошёл в ТОП-5 рейтинга городов-лакоманьяков

 16 мая, 07:05
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Новосибирск вошёл в ТОП-5 рейтинга городов-лакоманьяков
фото с сайта pixabay.com

15 мая прошёл всемирный день лакоманьяка — в честь этого сервис объявлений «Юла» выяснил, где живёт больше всего фанатов лака для ногтей, и какие цвета и бренды наиболее популярны в России.

В Новосибирске на сайте «Юла» предлагают лаки в среднем по 410 рублей за баночку, это немного ниже, чем в целом по стране — 430 рублей. Дороже всего лаки продавали в Хабаровске — по 640 рублей за баночку. А самые выгодные цены на «Юле» можно найти в Ярославле — 240 рублей.

Больше всего лакоманьяков проживает в Красноярске, Екатеринбурге и Тюмени. Новосибирск занял в этом рейтинге пятое место.

«Чаще всего россияне продавали лаки с эффектом „кошачьего глаза“, также в список самых популярных цветов вошли белый, розовый и черный. А наиболее востребованной маркой стала Bluesky. Больше всего лаками интересуются в преддверии весны — в середине марта, а меньше ищут в начале февраля», — сообщила пресс-служба «Юлы».

Напомним, в апреле исследование сервиса объявлений «Юлы» выяснило, на каких носителях новосибирские пользователи чаще всего предлагают купить джаз.

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