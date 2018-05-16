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Новосибирская сборная стала чемпионом России по кёрлингу

 16 мая, 16:04
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Новосибирская сборная стала чемпионом России по кёрлингу
фото с сайта правительства Новосибирской области

Команда из Новосибирской области обошла сборные из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сборная Новосибирской области стала победителем чемпионата России по кёрлингу в дисциплине «микст». Соревнования проходили в Новосибирске, в них принимали участие 16 сильнейших команд регионов России.

«В финале сборная Новосибирской области со счётом 6:2 обыграла первую сборную Московской области. В состав нашей команды вошли Артем Шмаков, Екатерина Кунгурова, Никита Кукунин и Александра Стояросова. Третье место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении на сайте правительства Новосибирской области.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Самарской, Иркутской областей, а также Красноярского и Пермского краёв.

Руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Ахапов поздравил победителей, отметив сильную конкурентную борьбу на чемпионате и высокий уровень профессиональной подготовки новосибирских спортсменов.

Напомним, в апреле на соревнованиях по синхронному плаванию «Краса Сибири» новосибирские девушки достойно представили свой регион.

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