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Отец пострадавшего от лопаты ребёнка избил подростка

 16 мая, 16:32
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Отец пострадавшего от лопаты ребёнка избил подростка
фото из группы «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Следователи Новосибирской области проверяют факт причинения телесных повреждений несовершеннолетнему отцом пострадавшего младенца.

По версии следствия, 9 мая в 23:00 супружеская пара с восьмимесячным ребёнком проходила мимо дома № 16 по улице Тополёвой. В это время с крыши дома на них упала лопата, нанеся повреждения голове младенца. Мальчика незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали медпомощь, наложив 11 швов.

«В ходе проверки также установлено, что на крыше дома в момент падения лопаты находились подростки (точное количество устанавливается), которые нашли лопату, и в ходе игры она упала с крыши дома. Далее один из несовершеннолетних спустился на улицу, где отец малолетнего высказал ему претензии по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребёнку и причинил несовершеннолетнему телесные повреждения», — сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

Следователи проверят все имеющиеся сведения, действия как несовершеннолетних, так и взрослого, и дадут правовую оценку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мать пострадавшего от брошенной лопаты ребёнка рассказала, как всё происходило.

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