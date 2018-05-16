Паровоз середины прошлого века промчится по мосту через Обь

В Ночь музеев на набережной жители Новосибирска смогут увидеть театрализованное шоу на 100-метровом экране, Анатолий Локоть проведёт экскурсию, а по мосту через Обь пройдёт паровоз 1950-х годов.

Пока здание Музея Новосибирска готовят к реконструкции, его команда решила организовать театральное шоу «Машина времени» на Михайловской набережной.

Вечером 19 мая в парке «Городское начало» гостей программы встретят известные экскурсоводы Константин Голодяев, Евгений Антропов и Любовь Писарева. Эксклюзивную экскурсию проведёт мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Они расскажут, что увидели участники первого отряда мостостроителей, высадившегося на месте будущей набережной, и о том, как посёлок железнодорожников превратился в третий по значению город России.

Первый пролёт моста через Обь превратится в экран площадью более 100 квадратных метров. На нём можно будет посмотреть уникальные городские хроники. А в самый неожиданный момент по мосту пройдёт паровоз 1950-х годов, который подготовят к работе служащие Западно-Сибирской железной дороги. Проход паровоза будет сопровождать квадрокоптер, который передаст видеотрансляцию события.

Чуть в стороне от парка «Городское начало» от пристани Речного вокзала будут отправляться теплоходные исторические экскурсии по Оби. Программа в парке стартует в 18:00.

Напомним, в «Ночь музеев-2017» сотрудники Новосибирского краеведческого музея разрешили посетителям переночевать в нём.

