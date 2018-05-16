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Потерявший семью на пожаре в «Зимней вишне» кемеровчанин намерен стать депутатом

 16 мая, 19:56
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Потерявший семью на пожаре в «Зимней вишне» кемеровчанин намерен стать депутатом
фото из аккаунта Игоря Вострикова в Instagram

Житель Кемерова Игорь Востриков, чьи дети, жена и сестра погибли в ТРЦ во время пожара, подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Игорь Востриков выдвинул кандидатуру на праймериз «Единой России» по выборам в Кемеровский областной совет народных депутатов, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное отделение партии.

«Игорь Востриков действительно подал документы для участия в процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения от партии „Единая России“ на выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области. Решение о том, кто выдвинется от партии, будет принято на партийной конференции во второй половине июня по результатам единого дня предварительного голосования, который пройдет 3 июня», — рассказал собеседник агентства.

В сентябре в Кемеровской области должны состояться досрочные выборы губернатора. Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.

Также осенью жители региона должны выбрать новых депутатов в кузбасский парламент. 3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а ещё через неделю стал председателем облсовета.

Напомним, при разборе обломков третьего кинозала в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» спасатели обнаружили трупы детей, которые смотрели мультфильм, когда начался пожар.

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