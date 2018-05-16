Следователи проверяют инцидент с падением лопаты на голову младенца в Новосибирске

В Новосибирске группа пьяных подростков бросила с крыши лопату, которая прилетела в голову восьмимесячному мальчику — по делу организовали уголовно-процессуальную проверку.

Вечером 9 мая в Октябрьском районе мужчина с женой и другом возвращался домой, неся маленького сына на руках, когда на ребёнка упала с крыши лопата. Оказалось, её бросили подростки. Малышу в итоге наложили на голову 11 швов.

Следственный комитет по Новосибирской области истребовал из органов полиции материалы проверки по факту причинения травмы восьмимесячному ребёнку в результате падения на него лопаты.

«В настоящее время организована уголовно-процессуальная проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в мае мать пострадавшего от брошенной лопаты ребёнка рассказала, как всё происходило.