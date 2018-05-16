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Таксиста-садиста задержали новосибирские полицейские

 16 мая, 12:51
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Таксиста-садиста задержали новосибирские полицейские
фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска полил принимающую душ даму сердца кипятком из чайника, переломал ей рёбра и вызвал скорую помощь.

13 мая в областную клиническую больницу доставили 35-летнюю женщину с ожогами головы, туловища и ног 2 и 3 степени. Пациентка пояснила врачам, что случайно опрокинула на себя кипящий чайник. Однако после осмотра медики диагностировали у неё переломы рёбер, закрытую черепно-мозговую травму и множество гематом. О получившей травмы женщине медики сообщили в полицию.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 „Ленинский“ Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с оперативниками областного управления уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен 42-летний житель Новосибирска, ранее судимый за кражу и работающий водителем такси. Мужчина был задержан 15 мая на съёмной квартире в Октябрьском районе», — сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.

Полицейские установили, что таксист и его жертва были близко знакомы и периодически встречались. 12 мая они находились в квартире потерпевшей. Войдя в ванную комнату, где женщина принимала душ, любовник облил ее кипятком из чайника, а затем избил, после чего вызвал скорую помощь. Парочка утаила от медиков причины травм.

В отношении горе-любовника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сейчас он помещён в изолятор временного содержания.

Как удалось выяснить сотрудникам МВД, мужчина и раньше избивал партнёшу, но она не обращалась в полицию.

Напомним, в мае водитель такси избила клиентку на глазах у ребёнка в Новосибирске.

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