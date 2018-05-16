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Телефонные мошенники обобрали россиян с помощью гелиевых шаров

 16 мая, 07:27
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Телефонные мошенники обобрали россиян с помощью гелиевых шаров
фото с сайта pixabay.com

Предприимчивым жителям Новосибирской области, которые «заработали» более 390 тысяч рублей на доверчивости россиян, грозит до пяти лет колонии.

По версии следствия, двое 31-летних жителей Маслянинского района, используя различные сотовые телефоны и сим-карты,

путём случайного набора звонили на стационарные телефоны жителям Ростовской области, Пермского края, Краснодарского края, Челябинской области, Саратовской области и других регионов России.

Предприимчивые сибиряки, представляясь близкими родственниками, просили срочно перечислить деньги якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Запрашиваемые суммы варьировались от 5 до 50 тысяч рублей. В качестве способа расчёта использовались различные электронные платежные системы.

В случае, если жертва начинала сомневаться, ей перезванивал соучастник, который представлялся следователем, убеждая передать денежные средства для того, чтобы задержать с поличным лицо, совершающее преступление.

Голоса мошенники меняли при помощи гелиевых шаров, которые приобретали заранее.

Если потерпевшие говорили, что не могут сами перечислить деньги, злоумышленники нанимали такси и, скрывая от водителей преступные намерения, под различными предлогами убеждали их приезжать по указанным адресам и забирать денежные средства.

18 октября 2017 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области.

«В ходе обысков по местам проживания фигурантов полицейские обнаружили и изъяли телефоны и сим-карты, использовавшиеся для совершения преступлений, а также банковские карты, с помощью которых происходило обналичивание денежных средств,

а также черновые записи с контактами потерпевших», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

Следователем установлено 45 эпизодов преступной деятельности приятелей с причинённым ущербом более 390 тысяч рублей. По факту было возбуждено уголоное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. На данный момент обвиняемые арестованы, их участь в ближайшее время решит Ленинский районный суд Новосибирска.

Напомним, в мае в Новосибирске задержали компанию, промышлявшими телефонными мошенничествами, роли в группе были чётко распределены — мужчины звонили и «разводили» абонентов на деньги, а женщины обналичивали добытые средства.

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