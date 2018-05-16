В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.

16 мая жители Кыштовского района, который находится на северо-западе НСО, проснулись в зимнем царстве: всё вокруг покрыто снегом. Причём, это не просто лёгкое белое полотно, а вполне приличный слой снега не земле.

Видео с неприятным сюрпризом поделился местный житель в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». В ролике мужчина говорит трясущимся от холода голосом.

«Сегодня на улице 16 мая. Что мы видим перед собой? Кыштовская погода — снег! Тёлки в шоке, кролики в шоке, даже люди, и те в шоке», — рассказал очевидец.

В комментариях к видео одна женщина рассказала, что 17 мая 2017 года в их районе также шёл снег.

Напомним, кыштовские снега, вероятно, принесёт в Новосибирск западный ветер, который обещали синоптики.