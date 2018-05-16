8 баллов
+7 °C

Учатся лёжа на ковре дети в Красноярской школе

 16 мая, 18:11
были упомянуты
подходящие темы
Учатся лёжа на ковре дети в Красноярской школе
фото с сайта admkrsk.ru

Ученики Красноярска могут на занятиях не только сидеть, но и стоять, а также лежать — специалисты признали методику полезной для сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

В школе № 62 ученики нескольких начальных классов половину урока проводят на ногах. Даже письменные задания дети выполняют стоя за специальной партой — конторкой. Автором педагогической методики является российский учёный, доктор медицинских наук Владимир Базарный.

«Необычные высокие столы спроектированы по спецзаказу учреждения. Каждая конторка регулируется под рост конкретного ученика. Конторки стоят рядом с привычной партой и стулом. На уроке один ребёнок изучает материал стоя, а второй сидит. Каждые 20 минут дети меняются местами. Если ученик не хочет стоять, он может сесть или даже лечь на расстеленный в классе ковёр», — рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Как отметили учителя, конторки дают школьникам больше свободы. Они могут спокойно двигаться и не чувствовать себя скованно. Ведь детям нужно двигаться даже во время занятий, а вот принудительное сидение по несколько часов в день на протяжении многих лет пагубно сказывается на здоровье школьников. Прежде всего, страдает сердечно-сосудистая система и опорно-двигательный аппарат.

Напомним, в апреле стало известно, что до конца 2018 года в Новосибирске откроются две новые школы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 мая, 10:02 • статья

Быть или не быть: Солженицын

2018 год стал юбилейным для русского писателя, драматурга, публициста и поэта Александра Солженицына — 100 лет со дня рождения. В честь этого лауреату Нобелевской премии — особое внимание: ему планируют установить памятник, готовят план культурных мероприятий, а также призывают исключить произведения автора из школьной программы. Сиб.фм изучил позицию пикетирующих, а также послушал два расхожих мнения экспертов: историка, магистра философии Евгения Глебова и кандидата филологических наук Светланы Ромащенко.
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
 7 мая, 08:34 • репортаж

Проверили контур

Новосибирцы проверили знания географии. Как происходил «географический» диктант в материале Сиб.фм.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 3 мая, 06:04 • новость

В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели...»

Серия документального цикла «Следствие вели...» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.
 10 мая, 08:04 • новость

Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.
 10 мая, 17:18 • новость

Майские грозы и стабильные «плюсы» идут в Новосибирскую область

Что станет символом приближающихся выходных для Новосибирской области, так это осадки: циклон, который двигается со стороны Урала на восток, принесёт с собой тёплый воздушный фронт, дожди и температуры ниже нормы.