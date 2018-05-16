Учатся лёжа на ковре дети в Красноярской школе

Ученики Красноярска могут на занятиях не только сидеть, но и стоять, а также лежать — специалисты признали методику полезной для сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

В школе № 62 ученики нескольких начальных классов половину урока проводят на ногах. Даже письменные задания дети выполняют стоя за специальной партой — конторкой. Автором педагогической методики является российский учёный, доктор медицинских наук Владимир Базарный.

«Необычные высокие столы спроектированы по спецзаказу учреждения. Каждая конторка регулируется под рост конкретного ученика. Конторки стоят рядом с привычной партой и стулом. На уроке один ребёнок изучает материал стоя, а второй сидит. Каждые 20 минут дети меняются местами. Если ученик не хочет стоять, он может сесть или даже лечь на расстеленный в классе ковёр», — рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Как отметили учителя, конторки дают школьникам больше свободы. Они могут спокойно двигаться и не чувствовать себя скованно. Ведь детям нужно двигаться даже во время занятий, а вот принудительное сидение по несколько часов в день на протяжении многих лет пагубно сказывается на здоровье школьников. Прежде всего, страдает сердечно-сосудистая система и опорно-двигательный аппарат.

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