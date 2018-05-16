Учёные доказали существование водяных гейзеров на спутнике Юпитера

Наличие воды на Европе может служить доказательством того, что на этом небесном теле есть условия для существования жизни.

Исследователи из Университета Мичигана подтвердили, что на Европе, спутнике Юпитера, есть водяные гейзеры. Учёные снова проанализировали показания двадцатилетней давности приборов космического зонда «Галилео». Об этом сообщило ТАСС.

Специалисты решили снова проанализировать старые данные после обнаружения на снимках орбитального телескопа Европы нечто похожего на струи водяного пара. В декабре 1997 года «Галилей» прошёл на максимально близком расстоянии от Европы и зафиксировал изменения в магнитном и резкое повышение плотности плазмы. Но тогда никто из учёных не мог найти этому разумное объяснение.



«Мы вернулись к показателям, изучили их более детально и пришли к выводу, что они совпадают с теми, какие фиксировались бы, если станция пролетела сквозь струю пара», — привело агентство слова старшего научного сотрудника Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Маргарет Кивельсон.

По данным учёных, высота выброшенной гейзером струи горячей воды составляла сотни километров.

Если предположение учёных — правда, то в ходе запланированных миссий NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) к Европе и другим спутникам Юпитера может быть предпринята попытка отыскать признаки жизни в солёной воде подземного океана Европы, который по своему объёму может оказаться в два раза больше, чем все океаны на Земле вместе взятые.

Напомним, поверхность Европы покрыта толстым слоем льда, температура там никогда не поднимается выше −160 градусов, но новосибирцам к морозам не привыкать — в мае в области выпал снег.