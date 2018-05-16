Школьница упала с балкона и погибла в день рождения матери в Новосибирске

Очевидцы уверены, что 13-летняя девочка сделала это сама: на видео слышно, как её сестра кричит «Из-за чего она спрыгнула?».

Инцидент произошёл вечером 15 мая в ЖК «Ясный Берег» около дома № 10. Девочка 13 лет выпала из переходного балкона. О случившемся сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», отметив, что она сама прыгнула.

«Сидели на лестничной площадке с друзьями, после чего она попросила подругу подержать пальто и вышла на балкон. Также сообщают, что у её мамы сегодня день рождения», — рассказали в группе.

На видео слышно, как другая девушка рвётся к её телу и кричит «Из-за чего она спрыгнула?». Некоторые люди сообщили в комментариях, что это сестра погибшей.

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