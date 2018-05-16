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Упавшая с балкона новосибирская школьница публиковала посты о несчастной любви в соцсети

 16 мая, 13:29
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Упавшая с балкона новосибирская школьница публиковала посты о несчастной любви в соцсети
фото из соцсетей «ВКонтакте» и Instagram

13-летняя девочка погибла в Новосибирске, выпав с балкона 26 этажа, — судя по её публикациям «ВКонтакте», она переживала неразделённую любовь.

Трагедия случилась вечером 15 мая в ЖК «Ясный Берег» около дома № 10. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», 13-летняя девочка сидела с друзьями на лестничной площадке, после чего отдала подруге пальто и вышла на балкон. Многие отмечают, что это была не случайность, и Валерия решилась на такой ужасный шаг сама.

Подруги, друзья и родственники в интернете пишут посты, выражая скорбь и печаль о смерти девочки.

«Я надеюсь, тебе там хорошо», — опубликовала картинку с такой надписью одна из скорбящих знакомых Валерии.

Другая выразила у себя в статусе сожаление, что ещё столько не успела рассказать своей подруге.

На странице погибшей в соцсети «ВКонтакте» нет фото. В статусе написано: «Я загадаю вечность рядом с тобой». На стене у девочки много репостов записей о несчастной любви:

«Грехам потерян счёт»;

«Это мучительно, когда тебе ничего не интересно, кроме одного человека»;

«Надеюсь, ты ещё встретишь человека, точно такого же, как ты, кусок д****а»;

«Любовь к бессердечному чудовищу случается раз в жизни и закаляет характер навсегда».

Напомним, девочка погибла в день рождения матери.

ВКонтакте
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