11 лет насиловал беззащитную дочь житель Красноярского края

С шести лет девочку насиловал родной отец в Красноярском крае — однако сам мужчина отказывается признавать свою вину.

Всё происходило в Боготольском районе Красноярского края. По версии следствия, в 2017 году в правоохранительные органы обратилась 17-летняя девушка — она рассказала, что её изнасиловал собственный отец. Подозреваемого 40-летнего мужчину заключили под стражу.

В ходе расследования сотрудники регионального следственного комитета выяснили, что было всего несколько эпизодов насилия. Девушка рассказала, что отец совершал над ней сексуальное насилие на протяжении 11 лет. Мужчина воспитывал девочку один и пользовался её беспомощным состоянием.

«По данному факту Боготольским межрайонным следственным отделом ГСУ возбуждены уголовные дела по 21 факту совершения преступлений, предусмотренных статьями „Изнасилование“ и „Насильственные действия сексуального характера“. Подозреваемый свою вину не признаёт. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение по всем установленным фактам преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба следственного комитета Красноярского края.

Напомним, в марте стало известно, что отец троих дочерей полгода насиловал старшего ребёнка.