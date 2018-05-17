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Бабушку-драгдилера задержали в Новосибирске

 17 мая, 07:51
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Бабушку-драгдилера задержали в Новосибирске
фото с сайта гу мвд россии по новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска полицейские задержали 64-летнюю продавщицу наркотиков; бабушка сбывала героин только постоянным клиентам.

Сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере») в отношении дамы почтенного возраста.

Женщину задержали в Ленинском районе Новосибирска. Под одеждой задержанной обнаружили 110 граммов героина, которые она приготовила для дальнейшей продажи.

Пойманная с поличным дама рассказала полицейским, что не продавала героин случайным людям — у неё была налаженная сеть сбыта и постоянные покупатели. С клиентами дилер связывалась по телефону, называла стоимость, договаривалась о месте встречи, где передавала наркотик лично в руки заказчику и принимала оплату наличными.

В данное время полицейские выясняют, кому задержанная продавала героин, и кто был её поставщиком. Подозреваемая в покушении на сбыт наркотиков женщина дождётся окончания расследования в СИЗО.

Напомним, в сентябре 2017 года в Новосибирске задержали бурята, отправившего крупную партию наркотиков самому себе в посудомоечной машине.

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