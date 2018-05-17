Центр Новосибирска перекроют из-за полумарафона «Забег»

С 9 утра субботы 19 мая до 18 часов воскресенья 20 мая для автомобилистов полностью перекроют улицы в Октябрьском и Центральном районах Новосибирска — это связано с подготовкой и проведением спортивного мероприятия.

В предстоящее воскресенье в Новосибирске пройдёт Всероссийский полумарафон «ЗаБег». На период подготовки и проведения спортивного мероприятия вводится временное ограничение дорожного движения.

«С 9 часов 19 мая до 18 часов 20 мая будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных средств площадке у здания Федерального государственного учреждения науки Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, расположенного на ул. Восход, 15», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В городской администрации отметили, что с 9 часов 19 мая до 18 часов 20 мая закрывается движение транспорта по дороге от ул. Кирова до дома № 27 ст. 2 на ул. Кирова. А также рассказали, какие участки будут перекрыты 20 мая с 9 часов до 18 часов:

— по ул. Кирова — на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

— по Октябрьской магистрали — на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

— по нечётной стороне Октябрьской магистрали — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Сакко и Ванцетти — на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по ул. Шевченко — на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

— по ул. Каменской — на участке от Октябрьской магистрали до ул. Коммунистической;

— по ул. Коммунистической — на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

— на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 на Октябрьской магистрали;

— по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до дома № 21 стр. на ул. Садовой;

— по ул. Маяковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;

— по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской.

Напомним, в марте ради весеннего полумарафона в Советском районе Новосибирска перекрыли несколько улиц.