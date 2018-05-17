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Гиревик из Новосибирской области стал чемпионом Европы

 17 мая, 17:43
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Гиревик из Новосибирской области стал чемпионом Европы
фото с сайта ncvsm.ru

Евгений Бутенко из Черепановского района поднял гирю весом 32 килограмма 63 раза подряд — этот результат позволил ему выиграть титул чемпиона Европы.

Спортсмен из Новосибирской области Евгений Бутенко стал победителем чемпионата Европы по гиревому спорту. Соревнования проходили в Венгрии, в них приняли участие 280 атлетов из 29 стран.

Выступая в весовой категории до 63 килограммов в дисциплине «толчок по длинному циклу», Евгений Бутенко сумел совершить 63 подъема гири весом 32 кг. Этот результат стал лучшим и позволил новосибирцу выиграть титул чемпиона Европы.

«Стоит отметить, что соревнования стали дебютными на взрослом уровне для спортсмена из Черепановского района, который уже является мастером спорта международного класса и многократным победителем первенств России, Европы и мира в юниорской категории. В ближайшее время Евгения Бутенко ожидает участие в чемпионате страны и отбор на чемпионат мира», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также собеседник Сиб.фм добавил, что на территории региона реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы», одной из целей которой является развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.


Напомним, в мае Новосибирская сборная стала чемпионом России по кёрлингу.

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