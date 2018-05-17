Китайцы попробуют алтайского пива в Шанхае

На крупнейшей в Азии международной выставке SIAL China-2018 делегация Алтайского края представила свой экономический потенциал и угостила участников местными продуктами питания.

Крупнейшая в Азии международная выставка инновационных технологий питания открылась сегодня в Шанхае. В официальном открытии российской экспозиции принял участие министр экономического развития Алтайского края Николай Чиняков.

В SIAL China-2018 принимают участие ведущие алтайские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности с флагманскими продуктами региона: мукой, крупами, подсолнечным маслом, питьевой водой, БАДами, бальзамами, мёдом, пчелопродукцией, чаем и пивом.

«Участники делегации встретились с Сергеем Лебедевым, директором по связям с государственными органами компании Alibaba. Он рассказал об условиях сотрудничества с одним из самых крупных в мире интернет-магазинов alibaba.com», — сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Напомним, в Новосибирске уже идёт международный фестиваль Pint of Science; выпить пива и подискутировать с учёными из разных стран можно только сегодня, 17 мая.