Контрафактные футболки с символикой FIFA изъяли в Новосибирске

Незаконное использование официального логотипа Чемпионата мира по футболу 2018 года выявили сотрудники Сибирской оперативной таможни.

Футболки с символикой FIFA нарушители пытались реализовать в одном из крупных торговых комплексов Новосибирска. Всего в киоске обнаружено 128 маек различных цветов с двумя видами логотипов Чемпионата мира 2018 года. Разрешение на использование охраняемых товарных знаков FIFA у продавца отсутствовало.

Контрафактная партия была изъята. После оценки причинённого ущерба правообладателю данного товарного знака будет принято решение о привлечении нарушителя к административной либо уголовной ответственности.

«Санкции ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривают наказание в виде наложения штрафа и конфискацию контрафактного товара. В случае превышения суммы причинённого ущерба правообладателю свыше 250 тысяч рублей, продавцу контрафактной продукции грозит наказание, предусмотренное уголовной статьёй „Незаконное использование средств индивидуализации товаров“», — сообщил заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Напомним, в феврале в мошенничестве обвинили новосибирский интернет-магазин брендовой одежды — покупатели велись на низкую цену за модные кофточки и туфли, но взамен получали некачественный контрафакт.