4 балла
+3 °C

Контрафактные футболки с символикой FIFA изъяли в Новосибирске

 17 мая, 12:41
были упомянуты
подходящие темы
Контрафактные футболки с символикой FIFA изъяли в Новосибирске
фото предоставлено Сибирской оперативной таможней

Незаконное использование официального логотипа Чемпионата мира по футболу 2018 года выявили сотрудники Сибирской оперативной таможни.

Футболки с символикой FIFA нарушители пытались реализовать в одном из крупных торговых комплексов Новосибирска. Всего в киоске обнаружено 128 маек различных цветов с двумя видами логотипов Чемпионата мира 2018 года. Разрешение на использование охраняемых товарных знаков FIFA у продавца отсутствовало.

Контрафактная партия была изъята. После оценки причинённого ущерба правообладателю данного товарного знака будет принято решение о привлечении нарушителя к административной либо уголовной ответственности.

«Санкции ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривают наказание в виде наложения штрафа и конфискацию контрафактного товара. В случае превышения суммы причинённого ущерба правообладателю свыше 250 тысяч рублей, продавцу контрафактной продукции грозит наказание, предусмотренное уголовной статьёй „Незаконное использование средств индивидуализации товаров“», — сообщил заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Напомним, в феврале в мошенничестве обвинили новосибирский интернет-магазин брендовой одежды — покупатели велись на низкую цену за модные кофточки и туфли, но взамен получали некачественный контрафакт.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 мая, 15:10 • статья

Сверхзадачи и сверхлюди

Шахматисты Новосибирской области громко заявили о себе на командном чемпионате России и заработали путёвку на Еврокубок. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности интеллектуальных схваток в российской Премьер-лиге.

Нескучный офис

 23 апреля, 09:00 • колонка
Оксана Кихтенко
фэшн-эксперт
Эксперт в области моды Оксана Кихтенко о том, как разнообразить офисные будни с помощью ярких акцентов в строгом гардеробе — специально для Сиб.фм.
 4 апреля, 12:55 • статья

Срезались в Dota

Чем лучше контрить тиника и как правильно применить блинк даггер? Что такое непробитие и чем оно опасно, когда у тебя есть преимущество перед врагом? Интересно? Сиб.фм расскажет.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.
 10 мая, 08:04 • новость

Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.
 10 мая, 17:18 • новость

Майские грозы и стабильные «плюсы» идут в Новосибирскую область

Что станет символом приближающихся выходных для Новосибирской области, так это осадки: циклон, который двигается со стороны Урала на восток, принесёт с собой тёплый воздушный фронт, дожди и температуры ниже нормы.