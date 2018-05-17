Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»
17 мая, 13:52
Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
Жительница Сибири Алла предлагает на сайте бесплатных объявлений «Авито» купить ласковых котят сервала по 500 тысяч рублей. Рождены малыши в одном из официальных питомников Астаны.
«Предлагаем котят редкого крупного и самого яркого подвида степных сервалов, рождённых в нашем питомнике. Ручные, выкормленные из бутылочки, ласковые котята, растут с домашними кошками, собакой и детьми», — сообщила продавец в объявлении.
Сервалы, или по-другому кустарниковые кошки, довольно легко приручаются и могут содержаться в неволе, как домашние животные.
Алла обещает к котёнку предоставить полный пакет законных документов, сопровождение и консультацию. Возможны торг и рассрочка.
Напомним, в мае видео с вежливой кошкой покорило мировой интернет.