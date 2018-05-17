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Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

 17 мая, 13:52
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Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»
фото с сайта avito.ru

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.

Жительница Сибири Алла предлагает на сайте бесплатных объявлений «Авито» купить ласковых котят сервала по 500 тысяч рублей. Рождены малыши в одном из официальных питомников Астаны.

«Предлагаем котят редкого крупного и самого яркого подвида степных сервалов, рождённых в нашем питомнике. Ручные, выкормленные из бутылочки, ласковые котята, растут с домашними кошками, собакой и детьми», — сообщила продавец в объявлении.

Сервалы, или по-другому кустарниковые кошки, довольно легко приручаются и могут содержаться в неволе, как домашние животные.

Алла обещает к котёнку предоставить полный пакет законных документов, сопровождение и консультацию. Возможны торг и рассрочка.

Напомним, в мае видео с вежливой кошкой покорило мировой интернет.

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