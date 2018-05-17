Слоисто-кучевые облака не спасут Новосибирскую область от холодов

Ветра, холода и осадки — исчерпывающее описание новосибирской весны; завершение этой недели не станет исключением: единственным тёплым днём с 14 по 20 мая станет воскресенье.

Неустойчивую погоду со снегом на фоне ясного неба в Новосибирской области диктует холодный фронт, в тылу которого оказался наш регион. В настоящее время активно формируется циклон над Ханты-Мансийским автономным округом и Тюменской областью, 18 мая его влияние в виде большой облачности и дождей от небольших до умеренных можно будет ощутить и жителям Новосибирской области.

«Главным неблагоприятным явлением в ближайшие дни станет сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Завтра днём ветер будет от 13 до 18 метров в секунду», — рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель Западно-Сибирского гидрометеоцентра Анна Лапчик.

Сегодня ночью жителей региона подстерёг настоящий «привет от зимы»: −1...-6 градусов. В дневные часы 18 мая температурный фон, по сравнению с этим, порадует: ожидается +6...+11 градусов тепла. При этом будет сказываться влияние атмосферных фронтов циклона, в связи с чем днём ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя на востоке региона. В западной части области облаков, а соответственно, и дождей, будет немного меньше.

В ночь на 19 мая будет преобладать северо-западный холодный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Днём будет не выше +5...+10 градусов. Температура в ночь на субботу и воскресенье будет от −2 до +4 градусов.

«Наиболее благоприятным днём будет воскресенье, 20 мая. Днём ветер повернёт на юго-запад и запад, однако осадки ещё вероятны. Ожидается существенное повышение температуры до +11...+16 градусов», — также сообщила Анна Лапчик.

Напомним, порывистые ветры с холодами пришли в Новосибирскую область 14 мая.

