Население России сократится на 14 млн человек к 2050 году

Данные об уменьшении численности россиян опубликовал Департамент по экономичес ким и социальным вопросам ООН в своём докладе.

По его информации, к 2050 году в России будут проживать 132,7 млн человек, что на 14,1 млн человек меньше, чем в настоящее время. Из-за процесса урбанизации население сел продолжит неуклонно снижаться: с 36,8 млн человек до 22,1 млн. В самом департаменте отметили, что когда только начали вести свои наблюдения, население сельской местности РСФСР составляло 57,5 млн человек.

Зато вырастет количество горожан — на 3 млн и достигнет 110,6 млн человек. Таким образом, доля городского населения России составит 74,4 %. Население вырастет и в крупнейших российских городах — Москве и Санкт-Петербурге — до 12,8 млн и 5,6 млн человек соответственно.

Напомним, по итогам 2017 года рождаемость в России упала на 10,7 %, депутаты ЛДПР предложили мотивировать молодые семьи рублём.