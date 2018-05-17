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Новосибирские школьники массово выбирают обществознание для сдачи ЕГЭ

 17 мая, 16:39
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Новосибирские школьники массово выбирают обществознание для сдачи ЕГЭ
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области отчитались о старте основного периода ЕГЭ и рассказали о подготовленности региона к его сдаче.

Всего в Новосибирской области для участия в основном периоде проведения ЕГЭ (с 28 мая по 2 июля 2018 года) зарегистрировано около 14 тысяч выпускников, сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона. В числе наиболее популярных предметов по выбору, как и ранее, остаётся обществознание — сдать его рассчитывают 62% новосибирских выпускников. Также школьники выбирают физику (22%), историю (23%), биологию (21%), информатику и ИКТ (19%) и химию (11%).

Как подчеркнул и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук, регион полностью готов к основному периоду проведения экзаменов — проведены обучающие мероприятия для работников пунктов проведения экзаменов, учителей и участников экзаменов, а также родительские собрания.

«Главным нововведением экзаменационной кампании 2018 года станет применение технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях и сканирование бланков ответов участников во всех пунктах проведения экзамена. Затем данные по защищённым каналам связи будут отправлены в региональный центр обработки информации», — добавил он.

Досрочный период сдачи экзамена, по его словам, прошёл в штатном режиме и «на высоком организационном уровне». Число школьников, сдавших русский язык с высоким результатом, составило 34,4 %, немецкий язык — 50 %, английский язык — 21,3 %, физику — 17,6 %, профильную математику — 15,6 %.

В конце февраля в Новосибирской области прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».

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