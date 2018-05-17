Специалисты аналитического агентства РИА Рейтинг проанализировали финансовые возможности россиян и выяснили, что покупка нового автомобиля эконом-класса недоступна большинству новосибирцев.

Всего в рейтинге приняли участие 84 региона (не вошла только Чеченская Республика из-за отсутствия данных), Новосибирская область оказалась на 35-й строчке. По данным экспертов, по итогам 2017 года только 20,3 % новосибирских семей могут купить в кредит и содержать новый автомобиль эконом-класса (стоимостью от 490 тыс. рублей). Тех, кто может позволить себе авто подороже (за 1,2 млн рублей) почти в три раза меньше — 6 %, а машины за 5 млн рублей доступны только 0,8 % жителей региона.

Как пояснили составители рейтинга, основными проблемами, препятствующими покупке автомобиля, являются их дороговизна и высокие процентные ставки по кредитам. Также на доступность негативно влияет рост стоимости бензина и других расходов на владение машиной, неравномерность распределения зарплат в регионах.

«В среднем же доля российских семей, для которых доступно приобретение в кредит и владение новым автомобилем, составила 22,8 %, что примерно на три процентных пункта больше, чем двумя годами ранее», — заключили авторы исследования.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 51,7 % семей могут себе позволить приобрести в кредит машину эконом-класса, самую последнюю строчку заняла Республика Ингушетия — там недорогой автомобиль доступен лишь 5,1 % семей.

Напомним, что в апреле правительство Новосибирской области подарило сертификат на бытовую технику матери четверни и пообещало оказать все необходимые меры социальной поддержки в полном объёме.