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СГК завершит отопительный сезон и проверит на прочность теплосети Новосибирска

 17 мая, 18:27
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СГК завершит отопительный сезон и проверит на прочность теплосети Новосибирска
фото анастасии чернышовой

21 мая в Новосибирске закончится отопительный сезон, но это не точно, а новосибирские «Тепловые сети» проведут испытания трубопроводов на максимальную температуру; председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев и представители Новосибирского филиала СКГ рассказали журналистам, как будут завершать текущий отопительный сезон и готовиться к следующему.

По расчётам синоптиков, погодные условия позволят перевести оборудование новосибирского филиала СГК из режима теплоснабжения в режим горячего водоснабжения 21 мая. Как сообщил председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев, от жителей города уже поступали сообщения о перетопе.

16 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение о завершении отопительного периода. Отключение отопления теплоэнергетические службы произведут 21 мая. Если погода не преподнесёт новых сюрпризов.

«Если мы увидим, что наружная температура не будет изменяться, и не произойдёт необходимого повышения, вместе с энергетиками мы пойдём на продление отопительного сезона», — отметил председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев.

В 2018 году впервые за пять лет «Тепловые сети» новосибирского филиала СГК проведут испытания городских теплосетей на максимальную температуру.

Для того, чтобы проверить компенсирующую способность теплосетей, а также выявить и устранить дефекты трубопроводов.

«Эти мероприятия необходимо провести, чтобы будущий отопительный сезон прошёл надёжно и спокойно. Нужно убедиться в том, что следующий сезон все системы отработают в своём режиме», — сказал директор тепловых сетей Михаил Филатов.

Гидравлические испытания в Новосибирске пройдут в три этапа с 23 по 29 мая. Первыми, — 23-24 мая, — проверку 130-градусной водой пройдут сети, которые обслуживает ТЭЦ-5 в Октябрьском, Железнодорожном, Заельцовском, Дзержинском, Центральном и Первомайском районах. В это же время пройдут испытания сетей Кировской районной котельной и котельной Новосибирского оловокомбината.

С 25 по 26 мая пройдут испытания теплосетей в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 в Заельцовском, Калининском, и Дзержинском районах и ТЭЦ-2 в Ленинском и Кировском районах.

Завершит испытательный этап правобережная зона теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Под испытания попадут сети в Ленинском, Кировском, Октябрьском, Железнодорожном и Центральном районах.

Специалисты предусмотрели чрезвычайные происшествия, которые могут произойти в ходе испытаний. При воздействии на трубопроводы воды с температурой 130 градусов возможны промывы грунта и «кипящие фонтаны из земли». В возможных местах ЧП сотрудники «Тепловых сетей» будут размещать яркие предупредительные плакаты.

Напомним, в марте СГК решила перевести новосибирские ТЭЦ на бурый уголь.

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