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МЧС предупреждает: сильный ветер может спровоцировать ЧС в Новосибирской области

 17 мая, 16:37
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МЧС предупреждает: сильный ветер может спровоцировать ЧС в Новосибирской области
фото с сайта pexels.com

Жителям НСО по возможности лучше не выходить из дома и взять под особый контроль детей, рекомендуют спасатели.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём 18 и ночью 19 мая по Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 13-18 метров в секунду с порывами до 25. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Специалисты МЧС предупреждают ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Также жителям области следует отказаться на указанное время от дальних поездок.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов и окон, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не укрывайтесь сами и не паркуйте автомобили за остановками общественного транспорта, под рекламными щитами, рядом с недостроенными зданиями и под деревьями», — сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Главам муниципалитетов, руководителям министерств, ведомств, объектов экономики и предприятий жизнеобеспечения населения рекомендовано выполнить комплекс превентивных мероприятий, а также обеспечить готовность дежурных и дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоявлений.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Напомним, по прогнозам синоптиков сильный ветер и холода будут держаться в области ещё до 20 мая.

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