Совет по работе будущего синхротрона создали в Новосибирске

Совет подготовит документацию по созданию Центра коллективного пользования сибирского кольцевого источника фоторонов.

Как рассказал ТАСС председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте.

Данное излучение применяют во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов.



«Что касается строительства синхротрона, то был создан научно-координационный совет по этому вопросу. Совет подготовит документацию по созданию центра коллективного пользования сибирского кольцевого источника фоторонов и развёрнутую программу по использованию этого ЦКП», — сообщил Валентин Пармон.

Напомним, в апреле Владимир Путин поручил изучить создание синхротрона в Академгородке.