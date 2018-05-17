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Совет по работе будущего синхротрона создали в Новосибирске

 17 мая, 14:36
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Совет по работе будущего синхротрона создали в Новосибирске
фото с сайта wikipedia.org

Совет подготовит документацию по созданию Центра коллективного пользования сибирского кольцевого источника фоторонов.

Как рассказал ТАСС председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте.

Данное излучение применяют во многих научных областях: от исследования структуры материалов до терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтических препаратов.

«Что касается строительства синхротрона, то был создан научно-координационный совет по этому вопросу. Совет подготовит документацию по созданию центра коллективного пользования сибирского кольцевого источника фоторонов и развёрнутую программу по использованию этого ЦКП», — сообщил Валентин Пармон.

Напомним, в апреле Владимир Путин поручил изучить создание синхротрона в Академгородке.

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