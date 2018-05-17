Травников хочет укрепить связи Новосибирской области и Индии

Врио губернатора считает, что НСО мало использует в рамках внешней торговли географическую близость с Индией.

16 мая на площадках VII Международного Сибирского транспортного форума начали обсуждение, как Новосибирской области стать внешнеэкономическим окном в Центральную Азию для нашего государства. По мнению врио губернатора Андрея Травникова, у региона есть все шансы сохранить статус крупнейшего транспортно-логистического узла восточной части России и даже усилить его, став по-настоящему международным узлом.

Также во время пленарной дискуссии «Транспорт Сибири. Связанность Востока и Запада» Андрей Травников обозначил стратегические направления развития транспортного сектора Новосибирской области и Сибири.

«Сегодня идёт активный процесс включения регионов Западной Сибири в глобальные логистические цепи поставок. Это связано с высоким экономическим и ресурсным потенциалом Сибирского федерального округа. Большую роль в обеспечении внешнеэкономических связей регионов играет транспортная инфраструктура Новосибирской области», — сообщила пресс-служба Новосибирской области.

Среди важнейших проектов по дальнейшему совершенствованию транспортной инфраструктуры региона — развитие межрегиональных и международных авиамаршрутов, контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, реализация проектов по магистральному обходу крупных городов (Северный обход, Восточный обход, Юго-Западный транзит), развитие дорожной сети внутри агломерации, повышение транспортной доступности объектов для пассажиров.

«В перспективе на ближайшие 10-15 лет одним из самых серьёзных вызовов и одновременно окном возможностей для Новосибирской области будет проект нового „Шелкового пути“. Развитие транспортной инфраструктуры региона будет напрямую зависеть от развития внешнеэкономических связей», — сообщила пресс-служба правительства.

На данный момент во внешнеторговом обороте региона первое место занимает Китай — 30, 6 %. Далее идут Казахстан — 12,8 % и Франция — 6,8 %. Андрей Травников считает, что область мало использует потенциал географической близости с одним из крупнейших государств мира — Индией. По заявлению врио губернатора, НСО планирует укреплять связи с этим государством.

«Наша область не только является крупным транспортно-логистическим узлом Сибири, но и оказывает серьезное влияние на развитие всей территории макрорегиона, уверен Андрей Травников. При этом у каждого сибирского региона есть свои стратегические преимущества. Объединив их внутри макрорегиона, усилив связи между агломерациями, можно создать условия для синергетического развития, для формирования мощного транспортного каркаса», — отметила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в мае в правительстве новосибирской области обсудили ЗОЖ и стабильные доходы.