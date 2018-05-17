5 баллов
+3 °C

Травников поручил мэрии тщательней контролировать ремонт дорог

 17 мая, 17:38
были упомянуты
подходящие темы
Травников поручил мэрии тщательней контролировать ремонт дорог
фото с сайта nso.ru

Врио губернатора Новосибирской области поручил региональному правительству, а также главам муниципальных образований постоянно следить за качеством и сроками исполнения подрядчикам дорожных работ.

По поручению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 17 мая врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский проинспектировал объекты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в региональном центре. Участие в объезде дорожных объектов принял заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.

Андрей Травников поручил правительству области, главам муниципальных образований: с привлечением общественности постоянно следить за качеством и сроками исполнения дорожных работ. Исполнение этой задачи врио губернатора взял под строгий контроль.

«Новосибирску в рамках приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ в 2018 году направлен значительный объём средств — 320 млн рублей из областного бюджета и 451 млн — из федерального. Поэтому мероприятия проекта должны выполняться чётко, в сроки, с высоким качеством. Каждый рубль должен давать эффект. Одна из основных задач — контроль в сфере ремонта дорог», — подчеркнул Анатолий Костылевский.

Он также напомнил, что Новосибирску по просьбе мэрии в этом году выделены дополнительные средства на ремонт дорог из регионального бюджета. Такое решение принято по инициативе Андрея Травникова. Кроме того, по инициативе врио главы региона принято решение о перераспределении средств областного бюджета и выделении на ремонт сельских дорог за пределами Новосибирской агломерации дополнительно 1,5 млрд рублей.

В ходе объезда были проинспектированы работы на объектах 2017-2018 года: дорожный участок Красного проспекта от Писарева до Максима Горького, участки по Октябрьской магистрали, улице Восход, на Октябрьском мосту и по Немировича-Данченко, по улице Станиславского, на площадях Труда и Энергетиков, на проезде Энергетиков, Димитровском мосту и проспекте Димитрова.

Анатолий Костылевский сообщил, что по результатам проверки на объектах дорожных работ 2017 года на некоторых участках были выявлены дефекты дорожного полотна в результате нарушения технологии и недобросовестной работы подрядчиков, обнаружены и другие недостатки.

«Мэрии Новосибирска как заказчику необходимо принять меры к тому, чтобы в рамках гарантийных обязательств по контрактам 2017 года недостатки были устранены в кратчайшие сроки за счёт подрядчиков. По объектам 2018 года необходимо соблюдать сроки и усилить контроль за качеством работ, подходить к работам комплексно — такую задачу поставил глава области Андрей Травников», — отметил врио министра.

Игорь Астахов в ходе мероприятия высказал ряд замечаний в адрес мэрии Новосибирска по технологии ремонта дорог в городе и обозначил предложения, по ремонту, в частности, Красного проспекта.

Напомним, в мае Андрей Травников заявил, что хочет укрепить связи Новосибирской области и Индии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
 14 апреля, 11:08 • статья

Город встанет на рельсы

О городской электричке в Новосибирске говорят давно и много. Корреспондент Сиб.фм проехал по будущему маршруту железнодорожного транспорта и выяснил, кто выиграет, а кто проиграет от реализации проекта. Если он, конечно будет реализован
 28 марта, 11:32 • репортаж

Первая годовщина

Служащие Сибирского округа войск Росгвардии не стали отмечать свой праздник, однако собрались, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.
 10 мая, 08:04 • новость

Библию за 4 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Священное писание, изданное в середине XIX века, предложила приобрести жительница Новосибирска за баснословную сумму.
 10 мая, 17:18 • новость

Майские грозы и стабильные «плюсы» идут в Новосибирскую область

Что станет символом приближающихся выходных для Новосибирской области, так это осадки: циклон, который двигается со стороны Урала на восток, принесёт с собой тёплый воздушный фронт, дожди и температуры ниже нормы.