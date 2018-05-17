Травников поручил мэрии тщательней контролировать ремонт дорог

Врио губернатора Новосибирской области поручил региональному правительству, а также главам муниципальных образований постоянно следить за качеством и сроками исполнения подрядчикам дорожных работ.

По поручению врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова 17 мая врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский проинспектировал объекты приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в региональном центре. Участие в объезде дорожных объектов принял заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.

Андрей Травников поручил правительству области, главам муниципальных образований: с привлечением общественности постоянно следить за качеством и сроками исполнения дорожных работ. Исполнение этой задачи врио губернатора взял под строгий контроль.

«Новосибирску в рамках приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ в 2018 году направлен значительный объём средств — 320 млн рублей из областного бюджета и 451 млн — из федерального. Поэтому мероприятия проекта должны выполняться чётко, в сроки, с высоким качеством. Каждый рубль должен давать эффект. Одна из основных задач — контроль в сфере ремонта дорог», — подчеркнул Анатолий Костылевский.

Он также напомнил, что Новосибирску по просьбе мэрии в этом году выделены дополнительные средства на ремонт дорог из регионального бюджета. Такое решение принято по инициативе Андрея Травникова. Кроме того, по инициативе врио главы региона принято решение о перераспределении средств областного бюджета и выделении на ремонт сельских дорог за пределами Новосибирской агломерации дополнительно 1,5 млрд рублей.

В ходе объезда были проинспектированы работы на объектах 2017-2018 года: дорожный участок Красного проспекта от Писарева до Максима Горького, участки по Октябрьской магистрали, улице Восход, на Октябрьском мосту и по Немировича-Данченко, по улице Станиславского, на площадях Труда и Энергетиков, на проезде Энергетиков, Димитровском мосту и проспекте Димитрова.

Анатолий Костылевский сообщил, что по результатам проверки на объектах дорожных работ 2017 года на некоторых участках были выявлены дефекты дорожного полотна в результате нарушения технологии и недобросовестной работы подрядчиков, обнаружены и другие недостатки.

«Мэрии Новосибирска как заказчику необходимо принять меры к тому, чтобы в рамках гарантийных обязательств по контрактам 2017 года недостатки были устранены в кратчайшие сроки за счёт подрядчиков. По объектам 2018 года необходимо соблюдать сроки и усилить контроль за качеством работ, подходить к работам комплексно — такую задачу поставил глава области Андрей Травников», — отметил врио министра.

Игорь Астахов в ходе мероприятия высказал ряд замечаний в адрес мэрии Новосибирска по технологии ремонта дорог в городе и обозначил предложения, по ремонту, в частности, Красного проспекта.

Напомним, в мае Андрей Травников заявил, что хочет укрепить связи Новосибирской области и Индии.