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Представители творческих союзов видят Анатолия Локтя достойным претендентом на пост губернатора

 17 мая, 16:15
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Представители творческих союзов видят Анатолия Локтя достойным претендентом на пост губернатора
фото предоставлены пресс-центром мэрии новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с представителями творческих союзов, общественных организаций и работниками культуры; в уютной обстановке участники встречи обсудили культурные прорывы в городе за четыре года и уверили, что поддержат Локтя на губернаторских выборах.

В уютном кафе центра культуры и отдыха «Победа» Анатолий Локоть поблагодарил за верность своему делу представителей творческих союзов и общественных организаций Новосибирска.

Градоначальник начал встречу с того, что вспомнил и поделился с гостями своим первым впечатлением от того, насколько богата культурная жизнь Новосибирска и от объёма проблем и потребностей, которые испытывала культурная сфера в Новосибирске.
«Тогда я не до конца представлял, что такое культура в городе Новосибирске. Я знал театры, картинную галерею, очень люблю литературу, в том числе и наших, новосибирских авторов. Но я не представлял, с каким объёмом проблем придётся столкнуться, когда я стал мэром», — рассказал Анатолий Локоть.

Проблем, действительно, было много. Однако команда мэра сразу начала с ними работать. Например, «Театр на левом берегу» получил долгожданное помещение, а театр под руководством Сергея Афанасьева совсем скоро займёт здание бывшего кинотеатра «Пионер».

На 2014-2017 годы в Новосибирске пришёлся бум фестивалей.

В 2014 году департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии впервые объявил о проведении ежегодного конкурса творческих проектов на предоставление субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры. Благодаря грантам в Новосибирске состоялся фестиваль молодого кино «Зеленое яблоко-14», фестиваль «Лето начинается в Победе-2015. Путеводитель по Лету», фестиваль этнокультур «Живая вода», современная реконструкция Баха «Страсти по Марку», вышел фильм «Хроника города Новосибирска. Продолжение» и реализовалось много других интересных проектов.

Анатолий Локоть признался, что очень любит кино и ценит новосибирский кинематограф. Рассказал, что с удовольствием посещает городской Музей документального кино и отметил историческую важность работы новосибирских кинематографистов.

«У нас есть по-настоящему уникальные кадры хроники, которых больше нет нигде. Сейчас мы их оцифровываем, чтобы оставить в современном, актуальном виде. Ваша поддержка, Анатолий Евгеньевич, стала для нас просто неоценимой. Спасибо! Становитесь губернатором, мы тогда будем спокойны за искусство у нас», — горячо поблагодарила мэра директор межрегиональной общественной организации «ВСТРЕЧИ В СИБИРИ» Элла Давлетшина.

Гости встречи поблагодарили Анатолия Локтя за новые объекты, которые появились на карте Новосибирска.

В сентябре 2014 года в городе открыли единственный в России монумент «Покорителям атома».

Председателей региональных отделений Союза писателей России, Союза художников России, Союза фотохудожников России, Союза театральных деятелей России, Союза кинематографистов России, Союза дизайнеров России, городского «Клуба ветеранов-любителей изобразительного и прикладного творчества» Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф и других организаций Анатолий Локоть наградил памятным знаком «За труд на благо города» в честь 125-летия Новосибирска.

Обсуждая проделанную за четыре года работу, гости встречи единогласно согласились с тем, что энергии, ответственности и решительности нынешнего мэра Новосибирска хватит на то, чтобы руководить целым регионом.

«Его отец полжизни работал на благо этого города, у него перед глазами всегда был достойный пример.

Он справится», — заявила директор городского Музея СССР Идея Ложкина.

Отдельно мэр Новосибирска поблагодарил руководителя новосибирского областного Фонда сохранения и развития русского языка Людмилу Монахову. В частности, за вагоны метро, на стенах которых можно увидеть исторические справки о строительстве и становлении Новосибирска и ценные архивные фотографии, а также материалы, позволяющие совершенствовать знание родного языка Градоначальник пообещал 6 июня, в день рождения классика, прийти в Первомайский сквер на чтения «Евгения Онегина».

Напомним, 16 мая председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов объявил о том, что партия выдвинет кандидатуру Анатолия Локтя на выборы губернатора Новосибирской области.

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