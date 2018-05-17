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За вовлечение людей в экстремистскую организацию таджик отсидит год в Алтайской колонии

 17 мая, 11:04
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За вовлечение людей в экстремистскую организацию таджик отсидит год в Алтайской колонии
фото с сайта wikipedia.org

Гражданин Таджикистана проводил религиозные встречи с жителями Алтайского края в кафе среднеазиатской кухни.

В законную силу вступил приговор Железнодорожного районного суда Барнаула в отношении гражданина Республики Таджикистан Самандара Гадоева 1971 года рождения по статье «Вовлечение лица в деятельность экстремистской организации».

В 2015 году в барнаульском кафе среднеазиатской кухни Самандар Гадоев проводил религиозные встречи с жителями Алтайского края. Во время общения он внушал фундаментальные основы и положения международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», достоверно при этом зная, что решением Верховного суда РФ деятельность объединения в России запрещена.

Мужчина соблюдал меры конспирации и требовал того же от своих «прихожан», запрещая им рассказывать кому-либо об обстоятельствах участия в собраниях.

«Идеологию МРЭО „Таблиги Джамаат“ иностранный гражданин позиционировал перед своими „слушателями“, как единственно верное религиозное учение. При этом в своих „проповедях“ он основывался, в том числе, на положениях литературы, находящейся в федеральном списке экстремистских материалов. Данные книги были обнаружены и изъяты у мужчины во время обыска по месту жительства», — сообщила пресс-служба ФСБ по Алтайскому краю.

Решением суда за совершённое преступление иностранец приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, в декабре 2017 года спортсмены опровергли телесюжет, где обвиняли выпускников Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили в терроризме и экстремизме.

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