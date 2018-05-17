Выставка японского художника «Жизнь в городе» откроется в Новосибирске

Экспозиция Юдзи Хирацуки, которая выходит за рамки эстетического наслаждения традиционным японским искусством, откроется впервые в России 22 мая в Новосибирске.

22 мая в Городском центре изобразительных искусств состоится первая в России персональная выставка японского художника Юдзи Хирацуки «Жизнь в городе». Экспозиция состоит из ключевых графических работ художника за последние несколько лет и новой серии, созданной специально для Новосибирска в рамках Года Японии в России.

Проект объединяет ключевые графические работы художника последних лет и новую серию, созданную специально для Новосибирска в рамках Года Японии в России.

«Экспозиция „Жизнь в городе“ выходит за рамки эстетического наслаждения традиционным японским искусством и представляет собой образно-стилевое видение разных культур. На выставке будет представлено более 40 авторских работ, выполненных в сложной нетрадиционной технике: интаглио — комбинированный метод глубокой печати в сочетании с шин-колле — печатью на японской бумаге васи», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Юдзи Хирацука лично представит работы, воплощающие основные направления его творчества: жизнь современного мира, диалог культур, японские традиции и искусство в условиях глобальной циркуляции образов.

«Хирацука в остроумной и оригинальной манере продолжает традиции укиё-э — искусства гравюры периода Эдо (XVII–XIX век). Японские канонические образы художник переносит на повседневность мегаполисов, сталкивая их с универсальными сюжетами западно-европейской и русской культуры», — отметила пресс-служба ведомства.

22 мая, в день открытия, выставка будет открыта для всех бесплатно с 17.00 до 19.30. Экспозицию можно будет посмотреть до 17 июня со среды до воскресения с 11.00 до 19.00.

Напомним, в мае в Новосибирске открылась выставка блокадных открыток.