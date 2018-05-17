ЗОЖ и стабильные доходы обсудили в правительстве Новосибирской области

Эксперты и чиновники обсудили вопросы здравоохранения, демографической и социальной политики на заседании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития в правительстве региона.

Особенностью стратегии социально-экономического развития региона врио заместителя губернатора региона Сергей Нелюбов назвал наличие технологической составляющей по разным отраслям и сферам деятельности. Он дал поручение всем региональным министерствам социального блока и структурам акцентировать внимание на прорывных, инновационных проектах.

Первый заместитель министра труда и социального развития региона Елена Бахарева сообщила о том, что обеспечить стабильный уровень доходов населения планируется путём предоставления мер социальной поддержки с индивидуальным подходом.

Чиновники рассчитывают и на увеличение численности населения региона. В правительстве предполагают, в регионе станет больше жителей за счёт мигрантов и естественного прироста. Важное место в обсуждении заняли вопросы формирования здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью и создания условий для комфортной жизни и самореализации населения.

Докладывая на заседании рабочей группы, заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова отметила, что на территории региона реализуется множество крупномасштабных программ: приоритетный национальный проект «Здоровье», ряд федеральных целевых программ, программа модернизации здравоохранения региона и государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы».

Результатом реализации Стратегии в сфере здравоохранения станет увеличение ожидаемой продолжительности жизни не менее чем до 78 лет в 2025 году и до 80 лет в 2030 году.

По расчётам экспертов Стратегии социально-экономического развития в сфере физкультуры и спорта также должны произойти изменения: доля жителей региона, занимающихся в спортивных секциях, должна вырасти среди граждан 6-15 лет на 30 % к 2018 году, а среди учащихся и студентов — на 72 %.

Заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова в качестве приоритетных задач для блока «Образование» назвала эффективное развитие в регионе конкурентоспособного научно-образовательного комплекса.

«В качестве механизмов — система приоритетных проектов: „Вузы как центры пространства создания инноваций“, „Рабочие кадры для передовых технологий“, „Создание современной образовательной среды для школьников“, „Развитие экспортного потенциала российской системы образования“. Кроме того, будут задействованы региональные приоритетные проекты, в частности, „Новосибирский Предуниверсарий“ и участие региона в реализации дорожной карты Национальной технологической инициативы», — отметила Олеся Орлова.

К разработке программы развития области по инициативе главы региона Андрея Травникова привлечена общественность, представители научного и бизнес-сообщества Новосибирской области, ведущие эксперты федерального уровня, имеющие опыт разработки подобных документов как для других регионов Российской Федерации, так и для регионов смежных государств.

Напомним, на торжественном приёме в честь ветеранов в правительстве региона 4 мая Андрей Травников попросил у них совета, как развивать Новосибирскую область.

