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Андрей Травников открыл III Студенческий форум стран ШОС

 18 мая, 16:12
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Андрей Травников открыл III Студенческий форум стран ШОС
фото с сайта nso.ru

Участниками мероприятия стали студенты — граждане стран ШОС, обучающиеся в высших учебных заведениях России и стран ШОС, в том числе лидеры национальных студенческих землячеств, диаспор, Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поприветствовал участников форума и напомнил, что регион — один из ведущих научно-образовательных центров России с уникальной университетской средой. Сюда приезжают студенты со всей России и других стран. По очной форме обучается более 5 000 иностранных студентов из 50 стран, большая часть студентов — граждане стран ШОС.

«Новосибирская область включилась в реализацию приоритетного федерального проекта „Развитие экспортного потенциала российской системы образования“. Мы активно участвуем в разработке программы „Благоприятная среда для иностранных учащихся“. Наша задача — стать регионом-лидером, в котором можно не только получить качественное и доступное высшее образование, но построить карьеру, реализовать свои возможности», — подчеркнул Андрей Травников.

Форум продлится до 22 мая, его особенностью в этом году стало расширение географии участников, привлечение широкого круга экспертов из российских регионов и из-за рубежа, обширная деловая, культурная программа и спортивные программы, нацеленность на реализацию приоритетного проекта.

В мероприятии принимают участие представители федеральных органов власти и органов власти субъектов РФ, МВД России, депутатского корпуса, общественных, некоммерческих организаций, руководители дипломатических миссий стран ШОС и другие.

Напомним, 1 мая Андрей Травников открыл старейшую студенческую тусу в Новосибирске.

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