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Молодёжный чемпионат по хоккею пройдёт в Новосибирске — IIHF утвердили решение

 18 мая, 16:46
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Молодёжный чемпионат по хоккею пройдёт в Новосибирске &mdash; IIHF утвердили решение
фото с сайта pixabay.com

Конгресс IIHF на своём заседании утвердил десятилетнее соглашение с Хоккейной ассоциацией Канады на проведение молодёжных мировых первенств.

Международная хоккейная федерация (IIHF) утвердила, что турнир 2023 года пройдёт в Новосибирске. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Россия проголосовала за этот контракт с канадской федерацией, поскольку по нему Чемпионат мира 2023 года отдаётся нам. Мы, как известно, будем проводить его в Новосибирске», — сказал Владислав Третьяк.

Матчи чемпионата будут проходить на новой арене Новосибирска. Её начнут строить в начале 2019 года на левом берегу Оби.

Напомним, 18 мая сборная России по хоккею потерпела поражение от канадцев со счётом 4:5, пропустив шайбу в овертайме.

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