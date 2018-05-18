Дети катались с горки в чугунной ванне в Норильске
18 мая, 11:08
подходящие темы
В сети появилось видео «Майские забавы норильской детворы»: четверо детей катались с горки в ванне.
Видео, в котором четверо детей скатываются со снежной горы в металлической ванне появилось в паблике «Типичный Норильск» с лаконичной, но многозначительной подписью «Норильск. Чуть больше двух недель до лета».
Мнения подписчиков сообщества разделились.
«У нас уже черешня отцвела, пора людям оттуда переселяться на материк», — прокомментировал пост пользователь Валерий Гуськов.
Город проживания в профиле Валерия — Волгоград.
Оптимист Денис Павлов из Норильска нашёл, что ему возразить:
«Какой материк, готовим олимпийскую сборную по бобслею», — ответил он.
Нашлись и те, кто позавидовал пушистому майскому снегу.
«Херсон, +28! Меняю на Ваши холода))))», — предложила Маргарита Николаева из Херсона.
Напомним, 16 мая весенний снег выпал и в Новосибирской области.