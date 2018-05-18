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Дети катались с горки в чугунной ванне в Норильске

 18 мая, 11:08
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Дети катались с горки в чугунной ванне в Норильске
скриншот из видео в паблике «типичный норильск» в соцсети «вконтакте»

В сети появилось видео «Майские забавы норильской детворы»: четверо детей катались с горки в ванне.

Видео, в котором четверо детей скатываются со снежной горы в металлической ванне появилось в паблике «Типичный Норильск» с лаконичной, но многозначительной подписью «Норильск. Чуть больше двух недель до лета».

Мнения подписчиков сообщества разделились.

«У нас уже черешня отцвела, пора людям оттуда переселяться на материк», — прокомментировал пост пользователь Валерий Гуськов.

Город проживания в профиле Валерия — Волгоград.

Оптимист Денис Павлов из Норильска нашёл, что ему возразить:

«Какой материк, готовим олимпийскую сборную по бобслею», — ответил он.

Нашлись и те, кто позавидовал пушистому майскому снегу.

«Херсон, +28! Меняю на Ваши холода))))», — предложила Маргарита Николаева из Херсона.

Напомним, 16 мая весенний снег выпал и в Новосибирской области.

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