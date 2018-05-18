«Икара» оштрафовали за запоздалые вылеты

В феврале-марте 2018 года авиакомпания «Икар» задержала четыре рейса; Западно-Сибирская транспортная прокуратура добилась для перевозчика штрафа в 100 тысяч рублей.

Сибирскую авиакомпанию «Икар», базирующуюся в красноярском аэропорту «Емельяново», привлекли к административной ответственности. В феврале-марте 2018 года были задержаны четыре рейса по направлениям «Минеральные воды — Москва», «Пхукет — Белгород», «Пхукет — Красноярск», «Жуковский — Баку».

По итогам проведённой проверки Красноярский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ.

«По результатам его рассмотрения мировым судом судебного участка № 135 в Емельяновском районе и посёлке Кедровый вынесено постановление о назначении ООО «Авиакомпания „Икар“ административного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным административного производства, во время задержек рейсов перевозчик несвоевременно предоставлял резервные суда или не предоставлял их вообще.

Напомним, 15 декабря 2017 года в новосибирском аэропорту «Толмачёво» полицейские сняли с рейса пьяного дебошира ещё до вылета.