Кондитерские в Новосибирске начнут бесплатно раздавать выпечку нуждающимся

Сеть кондитерских Kuzina поможет малоимущим гражданам — они смогут получить остатки выпечки по талонам.

Об этой акции в социальной сети Facebook сообщила депутат Новосибирского горсовета Наталья Пинус. По её словам, накануне прошла встреча руководства сети кондитерских и департамента социальной политики, в ходе которой они заключили соглашение. Планируется, что в акции задействуют Комплексные центры социального обслуживания — именно там можно будет получить купон на непроданную за день продукцию кондитерской. Людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предлагается прийти с полученными купонами за час до закрытия кондитерской.

«Ежедневно в кондитерских Kuzina к концу дня остается продукция, годная к употреблению, но которая, очевидно, уже не будет продана... В 26 кондитерских сети в Новосибирске в месяц остается около 9000 единиц выпечки, 5000 пирожных и около 1000 тортов. Всего около 3,5 тонны вкуснейшей продукции в месяц», — отметила депутат.

Акция станет бессрочной и будет действовать для жителей Октябрьского, Дзержинского, Советского, Ленинского и Кировского районов. Запустят её уже в июне.

Напомним, в феврале в новосибирских универсамах сети «Пятёрочка» стартовала акция «Корзина доброты» — покупателям предложили приобрести продукты и отдать их волонтёрам Фонда продовольствия «Русь».