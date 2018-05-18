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Lexus «догнал» карету скорой помощи с ребёнком в центре Новосибирска

 18 мая, 16:14
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Lexus «догнал» карету скорой помощи с ребёнком в центре Новосибирска
фото из паблика «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

Кроссовер столкнулся с автомобилем скорой помощи в центре Новосибирска, когда водитель ГАЗели перестраивался в другую полосу; на место ДТП пришлось вызывать другой экипаж медиков.

Столкновение произошло сегодня, 18 мая, в центре Новосибирска недалеко от часовни Николая Чудотворца. Оба автомобиля двигались в сторону автовокзала. Lexus RX450h столкнулся с ГАЗелью, когда её водитель перестраивался в правый ряд.

«По словам очевидца, скорая ехала с включёнными проблесковыми маячками, но без сирены. В ГАЗели находился пациент-ребёнок», — сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

К счастью, обошлось без пострадавших. На место ДТП прибыл резервный экипаж, чтобы доставить ребёнка в больницу.

Напомним, 11 мая ГАЗель-реанимобиль столкнулась с седаном Renault Megan.

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